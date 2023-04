Krankenpflegerin soll 88-jährige Alzheimer-Patientin für Schönheits-OP beklaut haben

Eine Krankenpflegerin im US-Bundesstaat Florida soll ihre 88-jährige Patientin beklaut haben, um für Schönheits-OPs zahlen zu können. (Symbolbild) © obencem/123RF

Vergangenen Donnerstag (Ortszeit) wurde im US-Bundesstaat Florida eine 31-jährige Pflegerin in Gewahrsam genommen.

Der US-Amerikanerin wird schwerer Diebstahl und betrügerische Verwendung eines Personalausweises ohne Zustimmung des Opfers, welches 60 Jahre oder älter ist, vorgeworfen, teilte die Behörde mit.

Angeblich soll die vermeintliche Täterin eine Kreditkarte mit der Identität ihrer Patientin eröffnet haben - ohne deren Zustimmung.

Die 88-Jährige wurde auf dies aufmerksam, als sie am 4. April eine Rechnung in Höhe von 7160,11 US-Dollar (zirka 6434 Euro) per Post bekam.

Sie und ihr Ehemann alarmierten sofort die örtliche Polizei. Während der Ermittlungen stellten die Ordnungshüter fest, dass die Kreditkarte genutzt wurde, um für Schönheits-Operationen in der Klinik "Moon Plastic Surgery" zu zahlen.

Laut Patientenakten sollen diese Operationen an der Krankenpflegerin durchgeführt worden sein.