Kurioser Einbruch: Diebe stehlen 100.000 Dollar in Zehn-Cent-Münzen!

In Philadelphia wurde ein Geldtransporter der 750.00 Dollar in Zehn-Cent-Münzen beförderte überfallen. Die Diebe stahlen 100.000 Dollar in Münzgeld.

Von Emma Räuschel

Philadelphia - Bei einem Raub legten die Diebe Wert auf jeden Cent: Sie stahlen 100.000 Dollar (rund 94.300 Euro) in Zehn-Cent-Münzen. Der Geldtransporter stand unbeaufsichtigt auf einem Parkplatz über Nacht. (Symbolbilder) © Fotomontage: 123rf/vitpho, 123rf/Dndavis Am gestrigen Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in einen Geldtransporter ein. Auf den ersten Moment klingt dies wie ein klassischer Raub. Doch ihre Beute ist alles andere als typisch und lässt den Vorfall eher wie aus einem Film klingen. Denn der Lkw, in den eingebrochen wurde, transportierte rund 7,5 Millionen 10-Cent-Münzen. Insgesamt soll der Truck etwa 750.000 Dollar (rund 678.2300 Euro) transportiert haben. Bei der schieren Menge an Münzen ist es sehr schwer festzustellen, wie viel genau gestohlen wurde. Die Polizei vermutet, dass die Langfinger etwa 100.000 Dollar (rund 94.300 Euro) erbeuteten. USA News Erneut Schießerei in den USA: Offenbar mehrere Todesopfer Diebstähle, bei denen Lkws das Ziel waren, häuften sich in letzter Zeit in Philadelphia. Noch hat die Polizei keinerlei Hinweise zu den Dieben. "In den folgenden Monaten gab es hier und da viele Frachtdiebstähle in Nordost-Philly und Süd-Philadelphia, bei denen Lamm, Hühnchen, Fernseher, Kühlschränke usw. und Alkohol mitgenommen wurden", wird ein Polizist durch CBS zitiert. Allerdings könnte der Vorfall nicht nur für die Verbrecher Konsequenzen haben, sondern auch für den Fahrer des Trucks. Lkw mit 750.000 Dollar stand über Nacht auf einem Walmartparkplatz Der ursprüngliche Plan war, dass der Fahrer den Geldtransporter vom Münzamt in Pennsylvania aus nach Florida fahren sollte. Er holte den Truck ab und stellte ihn über Nacht auf den Parkplatz eines Walmarts in der Nähe seines Zuhauses, um sich dort auszuruhen. Anscheinend ist dies aber unüblich, wie ein Lkw-Fahrer gegenüber dem Nachrichtensender erläuterte. Denn der Transporter soll nicht allein gelassen werden. Noch ist allerdings unklar, ob der Fahrer des Geldtransporters deshalb mit einer Anklage rechnen muss.

