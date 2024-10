Lehrerin auf Baustelle erwischt - offenbar bei Sex mit Schüler!

Die 51-Jährige wurde nach ihrer Verhaftung in einem Gefängnis festgehalten. Jetzt muss sie sich einer Anklage aufgrund "unzulässiger Beziehung" zwischen Lehrern und Schülern stellen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Laut Behörden informierte ein Anrufer am Donnerstag, dem 3. Oktober, die Beamten über verdächtige Personen, die er in einem noch im Bau befindlichen Haus der Kleinstadt Garden Ridge sah. Gegen 18 Uhr schauten sich Polizisten vor Ort um und fanden eine erwachsene Frau und einen männlichen Jugendlichen - bei einem "sexuellen Kontakt", wie es hieß.

In einem Brief der Schulleitung, der unter anderem dem US-Sender "CBS Austin" vorliegt, hieß es, man habe Jennifer S. beurlaubt. Zudem werde sie laut der Schule nicht an die Davenport High School zurückkehren.