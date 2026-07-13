Freitag schüttelte er noch Selenskyjs Hand: US-Senator Lindsey Graham plötzlich gestorben

USA - Der langjährige republikanische Senator Lindsey Graham ist tot. Er sei am Samstagabend nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben, war auf seinen Profilen auf X und Facebook in einer Mitteilung seines Büros zu lesen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde er 71 Jahre alt.

Lindsey Graham, langjähriger republikanischer US-Senator, ist tot. (Archivfoto) © Greg Nash/Pool The Hill/AP/dpa

Graham vertrat seit 2003 den US-Bundesstaat South Carolina. Er galt als erfahrener Außenpolitiker und enger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump (80).

Zuletzt sprach er sich etwa für einen Machtwechsel im Iran aus.

Die Familie bitte um die Wahrung der Privatsphäre während dieser schwierigen Zeit, hieß es in der Mitteilung von Grahams Büro.

Graham war nach US-Medienberichten gerade von einer Reise aus der Ukraine zurückgekehrt.