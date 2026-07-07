Babysitterin ließ es zurück: Kleinkind (2) stirbt in Hitze-Auto
Florida (USA) - Tragödie im US-Bundesstaat Florida: Ein zweijähriges Kind ist am Wochenende in einem überhitzten Auto ums Leben gekommen, nachdem die Babysitterin es stundenlang in der prallen Sonne zurückgelassen hatte.
Es sind Fälle, die einen immer wieder aufs Neue tief erschüttern: Erneut hat ein kleines Kind die Hitze in einem geparkten Auto nicht überlebt.
Wie unter anderem die britische Zeitung "The Sun" berichtete, ereignete sich das furchtbare Unglück am Sonntag (5. Juli) auf einem Strandparkplatz in Hallandale Beach, rund 30 Kilometer nördlich von Miami.
Demnach waren Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst zur Mittagszeit zum Unglücksort geeilt, nachdem sie die Meldung erhalten hatten, dass das Kind bei brütender Hitze in dem Wagen eingesperrt sei.
Doch für das Zweijährige kam jede Hilfe zu spät: Obwohl Rettungskräfte das Kind umgehend in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachten, verstarb es noch vor der Ankunft in der Klinik.
Die Ermittler gehen aktuell von einem tödlichen Hitzschlag aus.
Mutter ging zur Arbeit - Babysitterin ließ Kind bei über 30 Grad im Auto zurück
Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich das Kleinkind zum Zeitpunkt der Tragödie in der Obhut einer Babysitterin befunden haben.
Die Mutter sei demnach morgens zur Arbeit gegangen und habe ihren Nachwuchs zu einer Nanny gebracht. Diese soll das Kleine später mindestens drei Stunden lang bei hochsommerlichen Temperaturen von über 30 Grad im Auto zurückgelassen haben.
Ob sie das Kind bewusst im Wagen sitzen gelassen oder vergessen hatte, ist unklar. Die Behörden haben inzwischen eine Untersuchung eingeleitet, die sich noch "in einem frühen Stadium" befinde, wie es heißt.
Polizisten vor Ort sprachen von einem "herzzerreißenden Verlust" und richteten einen eindringlichen Appell an alle Eltern und Betreuer: "Überprüfen Sie immer den Rücksitz, bevor Sie Ihr Fahrzeug abschließen und weggehen."
Erst vor wenigen Wochen hatte ein ähnlicher Fall auch Deutschland schockiert: Im baden-württembergischen Schorndorf hatte eine Mutter ihre 20 Monate alte Tochter auf dem Weg zur Arbeit im Auto vergessen. Für das kleine Mädchen kam ebenfalls jede Hilfe zu spät.
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