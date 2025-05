Luxus-Yacht läuft mit Wasser voll, doch Passagiere machen lieber Selfies

Florida (USA) - Als eine Luxus-Yacht am Samstag an der Ostküste der USA kenterte, erlebten die Passagiere einen wahren Titanic-Moment.

Die mehrere Millionen teure Yacht lief an der Küste Floridas voll Wasser. © Screenshot/Instagram/uscgsoutheast

Vor der Küste des Miami Beach in Florida cruiste am Wochenende eine vier Millionen Dollar (umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro) teure Luxus-Jacht.

Doch der Spaß war schnell vorbei, als die Passagiere plötzlich bemerkten, dass das Boot der Marke Lamborghini voll Wasser lief, wie die Küstenwache in einem Post auf Instagram mitteilte.

Die 32 Menschen, die sich auf der Yacht befanden, versuchten sich an Deck zu retten und so lange wie möglich auf dem Boot zu bleiben. Doch nach nur kurzer Zeit ragte es beinahe senkrecht, ähnlich wie die Titanic, in die Luft.

Von Weitem konnten Strandbesucher beobachten, wie die nur teilweise mit Rettungswesten ausgestatteten Passagiere auf Hilfe warteten.

"Wir sahen eine Menge Polizeiboote und da war noch eine Yacht, die umgekippt war und völlig senkrecht im Wasser stand", schildert eine Augenzeugin die Szenen gegenüber lokalen Medien.