Mädchen (†14) zerstückelt und in Säcke gestopft? Tiktok-Star wegen Mordes angeklagt

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Sieben Monate nach dem Fund der verwesten Leiche einer 14-Jährigen im Kofferraum eines Autos hat die Staatsanwaltschaft in Los Angeles Mordanklage gegen den US-Musiker D4vd erhoben.

David Anthony Burke (21, M.), Künstlername D4vd, wird wegen Mordes an einem 14-jährigen Mädchen angeklagt. © Ted Soqui/Pool EPA/dpa

Der 21-Jährige war vorige Woche festgenommen worden. Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman gab die Anklage in drei Punkten am Montag (Ortszeit) bekannt. Im Falle einer Verurteilung droht lebenslängliche Haft.

Über sein Anwaltsteam plädierte der Sänger mit dem bürgerlichen Namen David Burke vor Gericht auf nicht schuldig. "Wir werden Davids Unschuld energisch verteidigen", schrieben die Anwälte in einer Mitteilung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Die Beweismittel werden zeigen, dass er nicht der Mörder ist und nicht ihren Tod herbeiführte, hieß es in der Erklärung.

Der Bezirksstaatsanwalt macht Burke für einen "schrecklichen und grauenhaften" Mord verantwortlich. Der Musiker habe mit der Minderjährigen eine missbräuchliche sexuelle Beziehung gehabt, sagte Hochman.

Als das Mädchen dessen kriminelles Verhalten aufdecken wollte und damit Burkes Musikkarriere zu zerstören drohte, habe der Sänger mutmaßlich den Mord begangen, die Leiche zerstückelt und in seinem Auto verstaut.

Zur Todesursache äußerte sich Hochman zunächst nicht. Der Autopsiebericht werde später erwartet. Das Mädchen sei im April 2025 im Haus des Musikers gewesen und danach nicht mehr lebend gesehen worden, führten die Ermittler in einer Pressekonferenz aus.