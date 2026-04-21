Mädchen (†14) zerstückelt und in Säcke gestopft? Tiktok-Star wegen Mordes angeklagt
Von Sabina Crisan, Barbara Munker
Los Angeles (Kalifornien, USA) - Sieben Monate nach dem Fund der verwesten Leiche einer 14-Jährigen im Kofferraum eines Autos hat die Staatsanwaltschaft in Los Angeles Mordanklage gegen den US-Musiker D4vd erhoben.
Der 21-Jährige war vorige Woche festgenommen worden. Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman gab die Anklage in drei Punkten am Montag (Ortszeit) bekannt. Im Falle einer Verurteilung droht lebenslängliche Haft.
Über sein Anwaltsteam plädierte der Sänger mit dem bürgerlichen Namen David Burke vor Gericht auf nicht schuldig. "Wir werden Davids Unschuld energisch verteidigen", schrieben die Anwälte in einer Mitteilung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Die Beweismittel werden zeigen, dass er nicht der Mörder ist und nicht ihren Tod herbeiführte, hieß es in der Erklärung.
Der Bezirksstaatsanwalt macht Burke für einen "schrecklichen und grauenhaften" Mord verantwortlich. Der Musiker habe mit der Minderjährigen eine missbräuchliche sexuelle Beziehung gehabt, sagte Hochman.
Als das Mädchen dessen kriminelles Verhalten aufdecken wollte und damit Burkes Musikkarriere zu zerstören drohte, habe der Sänger mutmaßlich den Mord begangen, die Leiche zerstückelt und in seinem Auto verstaut.
Zur Todesursache äußerte sich Hochman zunächst nicht. Der Autopsiebericht werde später erwartet. Das Mädchen sei im April 2025 im Haus des Musikers gewesen und danach nicht mehr lebend gesehen worden, führten die Ermittler in einer Pressekonferenz aus.
Leichenteile auf Abschlepphof entdeckt
Der Fall hatte bereits im September 2025 für Aufsehen gesorgt: Mitarbeiter eines Abschlepphofs in Hollywood alarmierten die Polizei wegen eines auffälligen fauligen Geruchs.
In dem sichergestellten, auf Burke zugelassen Fahrzeug, das zuvor als verlassen gemeldet worden war, fanden Ermittler im Kofferraum Leichenteile in schwarzen Säcken.
Nach Angaben der Behörden befand sich der Körper in einem stark verwesten Zustand und dürfte bereits über vier Monate in dem Fahrzeug gelegen haben. Das Mädchen aus Lake Elsinore, rund 110 Kilometer südöstlich von Los Angeles, galt seit April 2024 als vermisst. Der Teenager war laut Medienberichten mehrere Male von zu Hause weggelaufen.
D4vd wurde mit den auf TikTok viral gegangenen Songs "Romantic Homicide" (deutsch: romantisches Tötungsdelikt) und "Here with Me", die milliardenfach gestreamt wurden, international bekannt. 2025 lieferte er zudem die Hymne für das Videospiel "Fortnite".
Titelfoto: Fotomontage: Ted Soqui/Pool EPA/dpa//Damian Dovarganes/AP/dpa