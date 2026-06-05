Aktivistin verteilt Brownies: Was sie dann erklärt, sorgt für Empörung

Nantucket (Massachusetts/USA) - Mit dieser "süßen Überraschung" hatte niemand gerechnet: Bei einer Schulkomitee-Sitzung im US-Bundesstaat Massachusetts verteilte eine Umweltaktivistin Brownies an die Anwesenden. Wenig Momente später enthüllte sie, dass die Küchlein angeblich eine geringe Menge Abführmittel enthielten. Jetzt ermittelt die Polizei .

Mit einer ungewöhnlichen Aktion wollte Meghan Perry auf mögliche Umweltgefahren aufmerksam machen. © Screenshot/YouTube/Town of Nantucket

Die Aktivistin Meghan Perry wollte damit gegen den geplanten Bau eines neuen Kunstrasen-Sportplatzes protestieren, wie der Nantucket Current berichtet.

Perry kritisiert insbesondere die mögliche Belastung durch PFAS - sogenannte Ewigkeitschemikalien - die ihrer Ansicht nach von synthetischen Sportflächen ausgehen könnte.

Während der öffentlichen Sitzung stellte Perry die Brownies zunächst als freundliche Aufmerksamkeit für die Ausschussmitglieder vor.

Wenige Augenblicke später sorgte sie jedoch für einen Schockmoment: Nach eigenen Angaben enthielten die Kuchenstücke eine "nicht nachweisbare Menge" des Abführmittels Ex-Lax.

Mit Blick auf die PFAS-Debatte sagte sie sinngemäß, wenn eine "nicht nachweisbare Menge" solcher Chemikalien akzeptabel sei, dann müsse das auch für die Brownies gelten.

Die Vorsitzende des Schulkomitees, Laura Gallagher Byrne, hatte die Geste zunächst noch gelobt, bevor die überraschende Erklärung für Entsetzen sorgte.

Die Brownies blieben anschließend während der gesamten Sitzung unangetastet auf dem Tisch liegen.