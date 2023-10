Mädchen (9) wird beim Zelten entführt: Ein richtig dummer Fehler überführt Kidnapper

Saratoga County (USA) - Es müssen die schrecklichsten Stunden ihres Lebens gewesen sein - sowohl für das Kind als auch dessen Eltern: Die neunjährige Charlotte Sena wurde am vergangenen Wochenende während eines Ausflugs im US-Bundesstaat New York entführt. Eine großangelegte Suche begann, doch dann unterlief dem Kidnapper ein Fehler ...

Charlotte Sena (9) ist beim Zelten plötzlich verschwunden – ein Wettlauf gegen die Zeit begann. © Bildmontage: Facebook/New York State Police

Es ist die Horror-Vorstellung aller Eltern, dass das Kind einmal nicht vom Spielen heimkommt. Man hofft und bangt, während die Polizei im besten Fall jeden Stein einzeln umdreht, damit man den Nachwuchs wieder in die Arme schließen kann.

Genau diese Hölle durchlebten David und Trisha Sena, als ihre kleine Tochter Charlotte während eines Camping-Ausflugs im Moreau Lake State Park am vergangenen Samstag plötzlich verschwand.

Die Polizei und auch Politiker setzten in den folgenden Tagen und Nächten alle Hebel in Bewegung, um das Mädchen zu finden. Neuigkeiten wurden via Twitter und Facebook veröffentlicht.

Und dann geschah das, was man vielleicht als kleines Wunder bezeichnen kann - und der Glaube daran ist es wohl, was alle Eltern während einer solch schlimmen Zeit am Leben hält.

Charlotte konnte am Montagabend lebend gefunden werden, teilten die Behörden mit.

Und mit ihr auch ein Verdächtiger, der für die Entführung verantwortlich sein soll!