Mama möchte Baby nicht vor Mitternacht bekommen: Der Grund ist kurios

New York (USA) - In einem TikTok- Video äußerte eine Mutter die Hoffnung, ihr Baby erst nach Mitternacht zu bekommen. Der Grund dafür ist kurios!

Al Sienkiewicz (38) wollte ihr Baby nicht vor dem 10. Dezember zur Welt bringen. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/tales_of_a_working_mama

Al Sienkiewicz (38) begann die Stelle bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber Ende 2024. Zu diesem Zeitpunkt wusste sie noch nicht, dass sie in nicht allzu ferner Zukunft schwanger werden würde.

In all der schönen Zeit gab es jedoch ein Problem: In den USA wird der Urlaub nach der Geburt individuell vom Arbeitgeber geregelt. Meist gelte hierbei das US-Bundesgesetz, wobei man sich aus familiären Gründen bis zu zwölf Wochen unbezahlten, aber arbeitsplatzgeschützten Urlaub nehmen kann.

Für die 38-Jährige begann ein Wettlauf gegen die Zeit. Würde sie ihr Baby vor dem 10. Dezember auf die Welt bringen, hätte sie lediglich Anspruch auf sechs Wochen Krankengeld, mit 60 Prozent Lohnfortzahlung gehabt.

Eigentlich war der Geburtstermin für den 21. Dezember errechnet worden. Weil das Baby allerdings schon größer und weiter entwickelt war als angenommen, wurde der Termin auf den 15. Dezember vorverlegt.

Bei einer Vorsorgeuntersuchung am 9. Dezember des vergangenen Jahres begann Al Sienkiewicz dann zu zittern: Ihr Muttermund war bereits vier Zentimeter geöffnet.