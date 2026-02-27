Drama am Skilift: 21-Jährige baumelt meterhoch über der Piste

Big Bear Lake (Kalifornien/USA) - Schockmoment in einem beliebten Skigebiet im US-Bundesstaat Kalifornien: Eine 21-jährige Skifahrerin hing plötzlich hoch über dem Boden an einem Sessellift - gehalten nur von den Armen ihrer Mitfahrer.

Die 21-Jährige hing in der Luft und wurde nur noch von zwei anderen gehalten. © Screenshot/TikTok/pierce_mayer

Der Vorfall ereignete sich im Big Bear Mountain Resort, wie People berichtet.

Die junge Frau war zunächst ganz normal in Lift Nummer 9 am Bear Mountain eingestiegen. Doch während der Fahrt soll sie mit ihrer Schwester "herumgealbert" haben.

Dabei habe sie jedoch die Sicherheitsvorgaben nicht mehr eingehalten und sei plötzlich vom Sitz gerutscht und hing nur noch am Lift, während ihre Begleiter verzweifelt versuchten, sie festzuhalten.

Auf einer Aufnahme ist zu sehen, wie die Skifahrerin mehrere Meter über der verschneiten Piste baumelt, während der Lift weiter Richtung Bergstation fährt.

Sekunden, die sich für die Beteiligten wie eine Ewigkeit angefühlt haben dürften. Erst oben reagierte das Personal schnell, stoppte den Lift und brachte alle Beteiligten sicher aus der Gefahrenzone.