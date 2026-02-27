Drama am Skilift: 21-Jährige baumelt meterhoch über der Piste
Big Bear Lake (Kalifornien/USA) - Schockmoment in einem beliebten Skigebiet im US-Bundesstaat Kalifornien: Eine 21-jährige Skifahrerin hing plötzlich hoch über dem Boden an einem Sessellift - gehalten nur von den Armen ihrer Mitfahrer.
Der Vorfall ereignete sich im Big Bear Mountain Resort, wie People berichtet.
Die junge Frau war zunächst ganz normal in Lift Nummer 9 am Bear Mountain eingestiegen. Doch während der Fahrt soll sie mit ihrer Schwester "herumgealbert" haben.
Dabei habe sie jedoch die Sicherheitsvorgaben nicht mehr eingehalten und sei plötzlich vom Sitz gerutscht und hing nur noch am Lift, während ihre Begleiter verzweifelt versuchten, sie festzuhalten.
Auf einer Aufnahme ist zu sehen, wie die Skifahrerin mehrere Meter über der verschneiten Piste baumelt, während der Lift weiter Richtung Bergstation fährt.
Sekunden, die sich für die Beteiligten wie eine Ewigkeit angefühlt haben dürften. Erst oben reagierte das Personal schnell, stoppte den Lift und brachte alle Beteiligten sicher aus der Gefahrenzone.
Die 21-Jährige kam noch einmal glimpflich davon
Nach Angaben des Skigebiets wurde die 21-Jährige vorsorglich untersucht. Erleichterung für alle: Sie erlitt keine schweren Verletzungen. Auch ihre Begleiter blieben unverletzt.
Ein Sprecher des Resorts betonte anschließend, der Vorfall zeige, wie wichtig es sei, stets den Sicherheitsbügel zu schließen und während der Liftfahrt auf riskantes Verhalten zu verzichten.
Titelfoto: Screenshot/TikTok/pierce_mayer