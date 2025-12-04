Mann kann Parkgebühr nicht zahlen, dann droht er mit einer Bombe
New Orleans (Louisiana/USA) - Corey Johnson aus Alexandria im US-Bundesstaat Louisiana steckte am 7. November im Parkhaus des Louis Armstrong New Orleans International Airport fest, weil er seine Parkgebühr nicht bezahlen konnte. Was dann folgte, sorgt für Kopfschütteln.
Laut den Ermittlern blockierte Johnson zunächst die Ausfahrt des Parkhauses, obwohl Mitarbeiter ihn mehrfach aufforderten weiterzufahren, wie Business Insider berichtet.
Da er sein Parkticket nicht bezahlen konnte, boten ihm die Mitarbeiter an, sein Auto zunächst auf dem Außengelände abzustellen. Später sollte er mit dem benötigten Geld zurückkehren.
Damit schien der Fall zunächst erledigt, doch Stunden später eskalierte die Situation.
Gegen 21.50 Uhr ging in der Flughafenleitstelle ein Anruf ein. Die Botschaft war klar: Man solle einen gewissen "Hassan" rufen. "Wenn Sie ihn nicht rufen, haben wir eine Bombe", sagte der Verdächtige am Telefon.
Eine zweite Drohung folgte knapp eine Stunde später, diesmal mit verstellter Stimme und wüsten Beschimpfungen.
Handy des Anrufers wurde in der Nähe des Flughafens geortet
Die Polizei nahm die Hinweise ernst. Ein Handy, das sie dem Anrufer zuordnete, wurde in der Nähe des Terminals geortet. Kurz vor 23 Uhr fanden Beamte Johnson in seinem Jeep.
Das Telefon, das für die Drohungen genutzt worden sein soll, klingelte direkt neben ihm. Johnson gestand laut FBI, zweimal angerufen zu haben.
Die Aktion könnte für ihn nun richtig teuer werden. Laut Staatsanwaltschaft drohen bis zu zehn Jahre Haft und bis zu 250.000 US-Dollar Strafe.
Titelfoto: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP