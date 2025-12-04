Mann kann Parkgebühr nicht zahlen, dann droht er mit einer Bombe

New Orleans (Louisiana/USA) - Corey Johnson aus Alexandria im US-Bundesstaat Louisiana steckte am 7. November im Parkhaus des Louis Armstrong New Orleans International Airport fest, weil er seine Parkgebühr nicht bezahlen konnte. Was dann folgte, sorgt für Kopfschütteln.

Der Vorfall ereignete sich am Louis Armstrong International Airport in New Orleans. © CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Laut den Ermittlern blockierte Johnson zunächst die Ausfahrt des Parkhauses, obwohl Mitarbeiter ihn mehrfach aufforderten weiterzufahren, wie Business Insider berichtet.

Da er sein Parkticket nicht bezahlen konnte, boten ihm die Mitarbeiter an, sein Auto zunächst auf dem Außengelände abzustellen. Später sollte er mit dem benötigten Geld zurückkehren.

Damit schien der Fall zunächst erledigt, doch Stunden später eskalierte die Situation.

Gegen 21.50 Uhr ging in der Flughafenleitstelle ein Anruf ein. Die Botschaft war klar: Man solle einen gewissen "Hassan" rufen. "Wenn Sie ihn nicht rufen, haben wir eine Bombe", sagte der Verdächtige am Telefon.

Eine zweite Drohung folgte knapp eine Stunde später, diesmal mit verstellter Stimme und wüsten Beschimpfungen.