Vorwand Verkehrskontrolle: Perverser Polizist klaut Nacktfotos von Autofahrerinnen

St. Louis (Missouri/USA) - Unter dem Vorwand einer Verkehrskontrolle hat ein perverser Polizist (30) die Handy Dutzender Frauen nach Nacktbildern durchforstet.

Im Zuge von Verkehrskontrollen hat ein US-Polizist die Nacktbilder mehrerer Frauen ergaunert. (Symbolfoto) © Harald Tittel/dpa

Der 30-Jährige aus den USA bekannte sich schuldig, in 20 Fällen die Mobiltelefone von Autofahrerinnen unerlaubt zu seinem Einsatzwagen gebracht und dort nach explizitem Bildmaterial durchsucht zu haben, wie die Staatsanwaltschaft des US-Bundesstaats Missouri mitteilte.

Insgesamt 19 Frauen erzählte der Beamte dabei, dass er ihr Handy zur Überprüfung ihrer Versicherung benötige. Einer Frau gaukelte er vor, ihr mobiles Endgerät sei für die Kontrolle ihrer Fahrzeugregistrierung notwendig.

Zurück in seinem Streifenwagen scrollte sich der Polizist durch die Fotogalerien seiner Opfer, hielt Ausschau nach nackten Tatsachen und fotografierte diese mit seinem eigenen Handy ab.

Die notgeilen Verkehrskontrollen des 30-Jährigen flogen schließlich auf, als eine der betroffenen Autofahrerinnen bemerkte, dass sich der Polizist ein intimes Video von ihrem Handy an sein eigenes gesendet hatte. Sie meldete den Vorfall dem FBI, bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Ermittler die gesammelten Nacktbilder auf dem Handy des Beamten.