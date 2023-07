Mann sitzt neun Jahre im Knast: Straftäter einen Tag nach Freilassung wieder eingebuchtet

Albert Lee Gardner (29) wird in Gerichtskreisen auch als Joker bezeichnet, weil er dem "Batman"-Bösewicht ähnelt. © Hernando County Sheriff's Office

Der Sexualstraftäter verbrachte eine knappe Dekade in Haft, weil er unzüchtige Handlungen mit einem Opfer zwischen 12 und 15 Jahren verübt hatte, schreibt New York Post.

Am 7. Juli erlangte Gardner seine Freiheit zurück. Schon am 8. Juli wurden Polizisten zu einem Supermarkt der Kette "7 Eleven" in Brooksville gerufen.

Ein Bewährungshelfer hatte nämlich bemerkt, dass sich der GPS-Tracker des Verbrechers dort ungewöhnlich lange befand. Dafür gab es eine simple Erklärung. Der 29-jährige Straftäter hatte seine Fußfessel abgestreift und sie in den Mülleimer des Discounters geworfen.

Schließlich erhielten Polizisten einen Anruf zu einer Person in einer Wohnung, die eine Überdosis intus hatte - es handelte sich um Gardner.

Seine Schwester berichtete den Ordnungshütern, dass sich ihr Bruder ein "unbekanntes Betäubungsmittel" eingeworfen hatte. Mithilfe von Naloxon wurde der in Gerichtskreisen "Joker" genannte Mann, der eine gewisse Ähnlichkeit mit dem "Batman"-Bösewicht hat, wiederbelebt und danach festgenommen, ohne eine Kaution für seine Freilassung festzulegen.