Mann stellt fest, dass sein Auto total verwüstet ist: Täter war kein gewöhnlicher Einbrecher

Die herbeigerufene Polizei filmte die Aktion mit seiner Bodycam. Auf dem Video ist zu hören, wie der Beamte trocken feststellt: "Oh, da ist ein Bär drin."

Ein Schwarzbär hatte es irgendwie geschafft, in den Wagen zu gelangen und kam anschließend nicht mehr hinaus.

Die Tiere haben ein feines Näschen und lassen sich besonders gerne von Essensresten in Fahrzeugen anlocken. "Bären sind gut darin, in Fahrzeuge einzubrechen, aber nicht so gut darin, wieder herauszukommen", warnte das Büro des Sheriffs.

Die Beamten appellieren an die Bevölkerung, Autos stets abzuschließen und keine Lebensmittel im Innenraum liegenzulassen – selbst auf dem eigenen Grundstück.

"Außerdem können Bären alle Snacks riechen, die Sie in Ihrem Auto liegen lassen. Verführen Sie sie also nicht dazu, Ihr Auto in ein Bärenbuffet zu verwandeln!", heißt es abschließend.