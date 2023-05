Mann witzelt im Fernsehen über Ehe als "Fehler": Hat er seine Frau ermordet?

"Was ist der größte Fehler, den du an deiner Hochzeit begangen hast?" lautete eine Frage vom Moderator Steve Harvey.

Dort werden Fragen an 100 Menschen gestellt und Mitspielende müssen dann versuchen, die am häufigsten gegebenen Antworten zu erraten.

In der beliebten US-amerikanischen Quizshow "Family Feud" (deutsch: Familienstreit) treten immer zwei Familien im Duell gegeneinander an.

Rebeccas Leiche wurde von ihrem Vater William gefunden, nachdem Tim ihn dazu aufgefordert hatte, nach ihr zu sehen. © Sarah Reilly/GoFundMe

Am 23. Februar holte Rebecca Bliefnick ungewöhnlicherweise ihre drei Söhne nicht von der Schule ab.

Tim Bliefnick bat daraufhin Rebeccas Vater, William Postle, per SMS, nach der 40-Jährigen zu sehen.

Dieser berichtete während den Gerichtsverhandlungen, dass er bei seiner Ankunft die Haustür offen vorfand, was er als ungewöhnlich bezeichnete.

Kurz darauf fand er Rebeccas Leiche im Badezimmer. Sie war mit 14 Schüssen ermordet worden, nachdem jemand mittels eines Brecheisens in ihr Haus eingedrungen war, schilderte abc7.

Am 1. März durchsuchte die Polizei Tims Haus, am 13. März wurde er dann schließlich verhaftet.

Ermittler fanden in Tims Browser-Verlauf Suchanfragen zu den Themen "Wie wäscht man Schießpulver ab", "Durchschnittliche Reaktionszeit der Polizei" und "Wie öffnet man eine Tür mit einer Brechstange?".

Die Staatsanwaltschaft gab auch an, dass Patronenhülsen in Tims Keller gefunden wurden, die mit den Hülsen übereinstimmen, die sich in der Nähe der Leiche seiner Frau befanden. Eine Aldi-Tüte mit Rebeccas DNA sei außerdem bei ihm entdeckt worden sowie eine Aldi-Tüte am Tatort, die zu einem selbst gemachten Pistolenschalldämpfer umfunktioniert wurde.