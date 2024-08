Mann zündet Ex und ihren Mitfahrer an: "Alles Gute zum Vatertag"

San Bernardino County (USA) - Ein Mann aus dem US-Bundesstaat Kalifornien ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hat seine Ex-Freundin, mit der er zwei Kinder hat, sowie ihre Mitfahrgelegenheit in Brand gesteckt. Dabei sagte er zynisch: "Alles Gute zum Vatertag."

Überreste der brutalen Tat: Im Juni 2023 versuchte Joshua K., seine Ex-Freundin sowie ihre Mitfahrgelegenheit in einem Pick-up anzuzünden. © San Bernardino County District Attorney’s Office

Über den schockierenden Kriminalfall berichtete die Staatsanwaltschaft von San Bernardino County am gestrigen Montag (Ortszeit).

Am Nachmittag des 18. Juni 2023, zum Vatertag in den USA, geriet Joshua K. auf einem ländlichen Grundstück mit seiner Ex-Freundin in Streit. Daraufhin verließ er das Grundstück, um Benzin für einen Generator zu holen.

Am Abend bat seine Ex einen unbeteiligten fremden Mann, sie vom Grundstück zu fahren. Der Fremde war gerade vor Ort, um das Haus eines verreisten Freundes zu putzen. Der Mann kannte den Täter, da er ihm Monate zuvor half, als ihm das Benzin seines Motorrads ausgegangen war.

Als beide im Pick-up des Fremden saßen, sprang der jedoch nicht an. Und Joshua K. kam mit einem Benzinkanister in der Hand zurück. Der Mann freute sich zunächst über mögliche Hilfe, doch das änderte sich schnell.