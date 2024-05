Mann zündet Schule an - Kinder und Lehrer sind noch im Haus!

Kalifornien - Ein Mann aus New Mexico ( USA ) wurde angeklagt, ein Einkaufszentrum und einen Kindergarten in Brand gesetzt zu haben, während sich Kinder und Lehrer noch im Gebäude befanden.

Zum Zeitpunkt der Brandentwicklung befanden sich insgesamt 62 Personen in der Schule. (Symbolbild) © 123RF/wavebreakmediamicro

Jonathan A. Barajas Nava (38) wurde wegen zweifacher versuchter Brandstiftung angeklagt, teilte die kalifornische Staatsanwaltschaft mit.

In der Anklageschrift heißt es, der Mann habe bereits am 24. April Benzin am Eingang des Schulgebäudes verteilt und angezündet, berichtet People Magazine.

Zu diesem Zeitpunkt seien insgesamt 48 Vorschulkinder und 14 Angestellte in dem Gebäude gewesen.

Kurze Zeit später habe er das Benzin über die Gaszähler eines nahegelegenen Einkaufszentrums geschüttet und diese angezündet.

Gegen 13 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, doch als die Feuerwehr am Tatort eintraf, konnte ein unabhängiger Mann das Feuer in der Schule bereits löschen.