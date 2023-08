Massen-Schlägerei: Streithähne gehen bei Dampfer-Anlegestelle aufeinander los

Montgomery (Alabama/USA) - Schockierende Szenen haben sich am Sonntag an einer Dampfer-Anlegestelle im US-Bundestaat Alabama abgespielt. Eine Gruppe von Weißen und Schwarzen prügelte aufeinander ein, Stühle flogen. Die Polizei hatte Mühe die Streithähne zu trennen. Ob der Gewalt-Exzess rassistisch motiviert war, soll nun ermittelt werden.