Mehr Amerika geht nicht: So lässig feiert Facebook-Chef Mark Zuckerberg den 4. Juli!

Äußerst lässig unterwegs: Facebook-Chef Mark Zuckerberg (40) mit Bier und USA-Flagge auf dem Surfbrett. © Screenshot/Instagram/@zuck

Der Multimilliardär lebt den amerikanischen Traum, wie sein Instagram-Video vom Donnerstag mehr als verdeutlicht.

Darin zeigt sich der 40-jährige Unternehmer, wie er mit Sonnenbrille und Smoking auf einem Surfbrett steht, gekonnt über die Wellen reitet und dabei sowohl ein Bier als auch eine USA-Flagge in der Hand hält. Im Hintergrund ertönt der Song "Born in the USA" von Kult-Sänger Bruce Springsteen (74).

Ohne das Gleichgewicht zu verlieren, nimmt "Zuck" lässig mehrere Schlücke aus der Dose, während die Flagge voller Streifen und Sterne elegant im Winde flattert - mehr Amerika geht wohl kaum!

Einen der reichsten Männer der Welt so cool zu erleben, kommt manch einem Betrachter allerdings nicht Amerikanisch, sondern Spanisch vor. Hat Zuckerberg mithilfe von Künstlicher Intelligenz etwa getrickst?