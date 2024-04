Milliarden-Erbin (16) in Lieferwagen entdeckt: Wurde sie entführt?

Ob die Teenagerin (16) entführt wurde oder freiwillig weglief, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. © Twitter/Yashar Ali

Entdeckt haben die 16-Jährige Polizisten in der Nacht zu Sonntag auf dem Rücksitz eines Lieferwagens in Tenderloin, dem berüchtigten Elendsviertel von San Francisco (USA). Das berichtete unter anderem die New York Post.

Die junge Amerikanerin war seit dem 21. April verschwunden gewesen.

Die Tochter des Co-Gründers der Messaging-Plattform "Slack" wurde an der Seite von Christopher "Kio" Dizefalo (26) gefunden, wie das Marin County Sheriff's Office mitteilte. Das suizidgefährdete Mädchen mit Drogenproblemen blieb unverletzt, so die Polizei weiter.



Sie habe den Ermittlern erklärt, dass sie freiwillig von zu Hause in Bolinas weggelaufen sei. Inzwischen ist sie mit ihren Eltern wieder vereint.

Dizefalo, den der Sheriff als "erwachsener Freund" bezeichnete, wurde verhaftet und sitzt nun wegen des Verdachts auf Kindesentführung und anderer Verstöße in U-Haft.

Das erfuhr der San Francisco Standard aus den Festnahmeunterlagen. Seine Kaution wurde auf 50.000 Dollar festgelegt.