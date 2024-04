Milliarden-Erbin verschwunden: Wo ist Mint Butterfield (16)?

Die 16-Jährige wird seit Tagen vermisst. © Twitter/Yashar Ali

Wo ist Mint Butterfield?

Wie die Zeitung "The San Francisco Standard" berichtet, verschwand die Schülerin am Sonntagabend aus dem Haus ihrer Mutter in Bolinas, einem Nobelvorort von San Francisco. Zeugen wollen die 16-Jährige am Folgetag in San Francisco gesehen haben, dann verlor sich ihre Spur.

Mint Butterfield ist die gemeinsame Tochter von Tech-Mogul Stewart Butterfield (51), dem milliardenschweren Ex-Chef der Unternehmens-Messaging-App "Slack" und seiner Ex-Frau Catarina Fake (56), der Gründerin der Fotoplattform "Flickr".

Das verschwundene Mädchen soll zuletzt an einem renommierten Internat im Napa County unterrichtet worden sein. Doch die 16-jährige Mint litt wohl schon seit längerem unter einer Suchterkrankung, hieß es aus dem Umfeld der Verschwunden.

Immer wieder soll die Internatsschülerin das berüchtigte Tenderloin-Viertel von San Francisco aufgesucht haben - einem bekannten Rauschgift-Hotspot.