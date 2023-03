Millionär bietet fremder Frau 100.000 Dollar an: Fragwürdiges Angebot bei Inlandsflug macht viele sauer

USA - Der umstrittene Tech-Millionär Steve Kirsch (67) hat nach eigenem Bekunden einer Frau 100.000 US-Dollar angeboten, wenn sie ihre Covid-Maske während eines Fluges absetzt. Was steckt dahinter?

Serienunternehmer, Tech-Mogul und Impfgegner: Steve Kirsch (67) hat einer Frau im Flugzeug ein fragwürdiges Angebot unterbreitet. © Twitter/stkirsch

Die Corona-Zeit hat ihm nicht gutgetan. Auf einem US-Inlandsflug bot der erklärte Impfgegner und Multimillionär Steve Kirsch (67) seiner Sitznachbarin in der ersten Klasse 100.000 US-Dollar (umgerechnet 94.200 Euro) an, wenn sie ihre Covid-Maske abnehmen würde.

Damit prahlte der Tech-Unternehmer vor seinen 288.000 Followern auf Twitter - einer Plattform, auf der Kirsch eigentlich seit Ende 2021 wegen seiner kruden Aussagen zu Covid-19 gesperrt war und die er erst seit Kurzem wieder nutzen darf.

Kirsch auf Twitter: "Ich befinde mich gerade an Bord eines Delta-Fluges. Die Person, die in der ersten Klasse neben mir sitzt, lehnte 100.000 Dollar ab, um ihre Maske während des gesamten Fluges abzunehmen. Kein Scherz. Das war, nachdem ich ihr erklärt hatte, dass sie nicht funktionieren. Sie arbeitet für ein Pharmaunternehmen."

Aber die Frau lehnte ab, behielt ihre Maske auf. Das war offenbar zu viel für den Mann, der nach eigenen Angaben fest davon überzeugt ist, dass eine Covid-Erkrankung mit dem Antidepressivum Fluvoxamin effektiv bekämpft werden kann. Er twitterte sich in Rage.