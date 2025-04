Mit fast 30 zurück zu Oma: Wie ein schwerer Schicksalsschlag ihn zum Erfolg brachte

In den ersten Monaten seines Neustarts fasste er zudem einen mutigen Entschluss: Er gründete seine eigene Firma zur App-Entwicklung!

Bereits Ende 2023 verlor Grant Magdanz (30) seinen Job und zog von der US-Stadt New York an die andere Seite des Landes, nach Los Angeles.

Grant Magdanz (30, r.) verlor im November letzten Jahres seinen Vater © Screenshot/GrantMagdanz.com

Doch als ihn das Schicksal einholte und sein Vater im Juni 2024 an Leukämie erkrankte, begann er, anderen Content auf der Plattform zu posten.

Während der Behandlung seines Vaters, die in der Stadt Seattle stattfand, pendelte der 30-Jährige regelmäßig zwischen seinem Zuhause und dem Krankenhaus. Er dokumentierte in jedem Video die Pflege seines Vaters, was seine Reichweite noch mehr wachsen ließ.

Nur wenige Monate später, im November 2024, verstarb sein Vater leider und seine Community begleitete ihn durch seinen Trauer- und Heilungsprozess.

Viele seiner Fans fühlten mit ihm und kommentierten ihre eigenen Geschichten unter seinen Clips. Gemeinsam tauschten sie sich über Trauer und Verlust aus. Für ihn war das das Schönste daran, sein Leben online zu teilen.