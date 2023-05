Mit Hakenkreuzflagge im Laster: 19-Jähriger rammt Absperrung vor dem Weißen Haus

Washington, D.C. - Ein junger Mann (19) hat mit seinem Kleinlaster mutmaßlich absichtlich eine Sicherheitsabsperrung in der Nähe des Weißen Hauses in der US-Hauptstadt Washington gerammt. Der Fahrer sei am gestrigen Montagabend (Ortszeit) festgenommen worden, teilte der Secret Service mit, der für die Sicherheit von US-Präsident Joe Biden (80) zuständig ist.