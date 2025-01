Mit seiner eigenen Waffe: Polizistin schießt Mann bei Verkehrskontrolle ins Bein!

Im US-Bundesstaat Florida hat eine Polizistin einem Mann bei einer Verkehrskontrolle mit seiner eigenen Waffe versehentlich ins Bein geschossen.

Von Chris Pechmann

Jacksonville (Florida, USA) - In den Vereinigten Staaten kommt es immer wieder zu tragischen Vorfällen in Verbindung mit Schusswaffen, teils versehentlich. So etwas kann auch bei der Polizei passieren - mit fatalen Folgen: Im Bundesstaat Florida hat eine Polizistin einen Mann bei einer Verkehrskontrolle mit seiner eigenen Pistole ins Bein geschossen!

Fahrer Jason A. wurde in Jacksonville von Behörden kontrolliert - mit verhängnisvollem Ausgang. © Screenshot/Facebook/Jacksonville Sheriff's Office Das "Jacksonville Sheriff's Office" informierte kürzlich, samt Videoaufnahmen der Body-Cams der Polizisten, auf Facebook über die verhängnisvolle Panne. Laut der Dienstaufsichtsbehörde führten Einsatzkräfte am Abend des 13. Dezember 2024 (Ortszeit) in Jacksonville eine Kontrolle bei Fahrer Jason A. durch. Er wurde angehalten, da er eine rote Ampel überfahren hatte. Noch im Auto sitzend teilte der Mann mit, dass er eine Schusswaffe bei sich trug. Daraufhin musste Jason A. aus seinem Auto steigen. Als Polizeibeamtin Mindy C. anschließend versuchte, die Schusswaffe aus einem Holster am Hosenbund des Mannes zu entfernen, löste sich ein Schuss und traf den Kontrollierten in seinen rechten Oberschenkel!

Als Polizisten den Mann durchsuchten, kam es zur Tragödie. © Screenshot/Facebook/Jacksonville Sheriff's Office

Die mittlerweile entlassene Polizeibeamtin Mindy C. drückte versehentlich den Abzug an der Waffe des Kontrollierten. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Jacksonville Sheriff's Office

Beamte brachten Jason A. zum Straßenrand und versorgten seine Schussverletzung. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Jacksonville Sheriff's Office