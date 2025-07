Mittagspause endet im Blutbad: Plötzlich fallen Schüsse auf Polizisten

Die Polizei sperrte Straßen in der Nähe des Tatorts ab. © Screenshot/X/fearandsarcasm

Laut NBC war es am Mittwoch kurz nach 13.05 Uhr (Ortszeit), als in einem abgelegenen Industriepark in Lorain das tödliche Drama begann: Zwei Polizisten saßen friedlich in ihren Streifenwagen mit Pizza in der Hand. Dann schlug der Täter zu.

Ein 28-jähriger Mann, laut Polizei schwer bewaffnet und offenbar gezielt auf die Beamten aus, eröffnete ohne Vorwarnung das Feuer.

Mit einem hochkalibrigen Gewehr schoss er auf die ahnungslosen Gesetzeshüter. "Es handelte sich um einen Hinterhalt", so James Welsh, Polizeichef von Elyria, gegenüber Reportern.

Ein Beamter wurde in der Hand getroffen, der andere mehrfach am Körper. Beide mussten mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Cleveland geflogen werden.

Ein dritter Beamter, der auf den Notruf reagierte, wurde ebenfalls von Schüssen getroffen. Die Polizei erwiderte das Feuer und tötete den Angreifer noch am Tatort.