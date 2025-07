Pete DeJoy (30) will als neuer CEO von "Astronomer" richtig durchstarten. © Screenshot/ X/@Pete DeJoy

Während das Privatleben des untreuen Byron gerade in die Brüche geht, will Astronomers neuer CEO jetzt so richtig durchstarten. Auf LinkedIn hat er sich bereits zu seiner Position und dem "Kiss-Cam-Vorfall" geäußert: "Obwohl ich mir nie gewünscht hätte, dass es so kommt, ist Astronomer jetzt ein bekannter Name."

In seinem langen Posting betont der 30-Jährige außerdem, dass ihm Familienwerte, Zuverlässigkeit und Seriosität besonders wichtig sind.

Bleibt zu hoffen, dass der nächste Personalchef oder die nächste Personalchefin eine ähnliche Einstellung vertritt.