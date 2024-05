Kleinkind stirbt nach Misshandlung - Mutter droht jetzt die Todesstrafe

Tennessee/USA - Im Juni letzten Jahres starb die 17 Monate alte Elena in einem Krankenhaus, vermutlich an den Folgen von Kindesmisshandlung.

Die zuständige Staatsanwältin Lisa Fugate fordert nun die Todesstrafe für Erica Lawson. Doch ihre Verteidiger wehren sich dagegen und argumentieren, dass die sozialen Medien zu viele Gerüchte über den Fall verbreitet und ihn zu sehr beeinflusst hätten.

"Ich denke, dass die sozialen Medien ein wichtiges Element in der Diskussion über diesen Fall sind (...) Es gibt eine unglaubliche Menge an Meinungen in den sozialen Medien und Hunderttausende von Interaktionen, die offensichtlich falsch sind und von den Beweisen widerlegt werden", so Greg Coulson, einer von Lawsons Verteidigern.

Außerdem behauptet Erikas Verteidigung, dass frühere Aussagen der Staatsanwältin, Elena sei sexuell missbraucht worden, falsch seien. Die Gerichtsmediziner hätten keine Hinweise auf sexuellen Missbrauch gefunden.

Die Verteidigung fordert jetzt die Aufhebung der Todesstrafe. Als Reaktion darauf erklärte Fugate, dass weitere Tests durchgeführt würden.