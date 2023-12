Muss man sich auf den Schoß vom Weihnachtsmann setzen?

Miami (USA) - Sollten Kinder "Nein" sagen, wenn sie sich nicht auf den Schoß vom Weihnachtsmann setzen wollen? Katie Love, eine Mutter aus dem US-Bundesstaat Florida, appelliert jetzt an andere Eltern, den Nachwuchs dazu nicht zu zwingen.

Die kleine Adley wollte nicht auf dem Schoß vom Weihnachtsmann sitzen. Dieser lobte die Dreijährige für ihre Entscheidung. © Screenshot/TikTok/katielovesocial

Hintergrund ist ihre eigene Tochter Adley Martin (3). Gemeinsam besuchten sie den Weihnachtsmann nämlich kürzlich in einem Hotel in Miami.

Während die Familie in der Schlange anstand, bemerkte Katie, die derzeit mit dem zweiten Kind schwanger ist, dass ihre Tochter unruhig und nervös wurde.

"Ich sagte zu ihr: 'Du musst nicht auf seinem Schoß sitzen - du kannst Nein sagen'", erzählte sie jetzt dem "Daily Star". Und genau das tat die Dreijährige dann auch.

Obwohl sie in diesem Moment befürchten musste, dass sie ihr neues lilafarbenes Fahrrad nicht bekommen würde, das sie sich so sehr gewünscht hatte, stand die Kleine zu ihrem Nein. Und der Weihnachtsmann? Der lobte das Mädchen für seine eigene Meinung, wie in einem von Katie geposteten Video zu sehen ist.