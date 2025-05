Mutter lässt Achtjährigen mit ihrem Handy spielen: Wenig später steht eine Überraschung vor der Tür

Lexington (USA) - Als eine Frau aus dem US -Bundesstaat Kentucky nach Hause kam, traute sie ihren Augen nicht: Ihre Einfahrt war komplett vollgestellt - mit 22 knallroten Kisten, randvoll mit Lollys.

Ihr achtjähriger Sohn hat beim Spielen mit Ihrem Handy die riesige Bestellung ausgelöst. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Holly LaFavers

Was Holly LaFavers zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Die Lutscherlieferung war noch längst nicht vollständig.

Denn wie sich herausstellte, hatte ihr achtjähriger Sohn beim Spielen mit ihrem Handy ganz nebenbei eine riesige Bestellung ausgelöst: 30 Kisten mit insgesamt 70.000 Lutschern für satte 4200 US-Dollar (rund 3700 Euro), die, wie NBC News berichtet, nicht mehr gestoppt werden konnten.

Acht weitere Kartons sollten noch geliefert werden, doch Amazon zeigte sich kulant, stornierte den Rest der Lieferung und erstattete ihr das Geld.+

In ihrer Not wandte sie sich an Facebook und bat Freunde, Nachbarn und Fremde, ihr die süße Ware abzukaufen. Mit Erfolg - alle Kisten wurden ihr abgenommen.