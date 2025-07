Flut in Texas wird zur Tragödie: Mädchen (†8) stirbt, doch ihre letzten Worte rühren zu Tränen

USA - Die Flutkatastrophe im US-Bundesstaat Texas sorgte für viel Chaos und Leid - über 100 Menschen verloren dabei ihr Leben. Doch eine Mutter erhielt nach der Tragödie noch einen letzten Brief von ihrer Tochter, die bei dem schrecklichen Unglück gestorben war.

Lindsey McLeod McCrory (50) kannte das Camp aus ihrer eigenen Kindheit. Sie wollte, dass auch Blakely McCrory (†8) diese Erfahrung macht. © Screenshot/Facebook/Lindsey McLeod McCrory

Die achtjährige Blakely McCrory war zum ersten Mal in dem Sommercamp im Süden von Texas, um den Unabhängigkeitstag am 4. Juli zu feiern.

Wie People berichtet, war das "Camp Mystic" für ihre Familie ein vertrauter Ort: Auch ihre Mutter, Lindsey McLeod McCrory (50), hatte dort als Kind die Sommerferien verbracht.

Doch für die Achtjährige endete der Aufenthalt in einer Tragödie: Gemeinsam mit mindestens 27 weiteren Camperinnen und Betreuerinnen kam sie während der verheerenden Flut ums Leben.

Als die 50-Jährige zum ersten Mal vom Hochwasser hörte, stellte sie sich vor, ihre Tochter würde einfach einen verregneten Tag im Camp verbringen - so wie sie selbst viele Jahre zuvor.

"Die haben bestimmt Spaß", dachte Lindsey und fügte hinzu: "Weil ich mich daran erinnerte: 'Oh, ein Regentag - sie bleibt in der Hütte, spielt Brettspiele oder hört Musik, was auch immer. Das geht vorbei.'"