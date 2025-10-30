Horror auf Supermarkt-Parkplatz: Junge (†3) im Einkaufswagen brutal erstochen

North Olmsted (USA) - Ein alltäglicher Einkaufsbummel für eine Mutter und ihren Sohn endete im US -Bundesstaat Ohio in einer Tragödie.

Julian Wood (†3) wurde schwer am Gesicht und Rücken verletzt. © GoFundMe/North Olmsted Tragic Loss of 3 Year Old Julian Wood Fund

Wie New York Post berichtet, saß Julian Wood (†3) am 3. Juni 2024 im Einkaufswagen, während seine Mutter Margot (38) ihre Einkäufe in das Auto lud, als Bionca Ellis (34) plötzlich mit Fleischermessern auf den Jungen losging.

Innerhalb von Sekunden wurde Julian schwer am Gesicht und Rücken verletzt und verstarb trotz der verzweifelten Rettungsversuche seiner Mutter, die ebenfalls von der 34-Jährigen attackiert wurde.

Die Messer hatte Ellis zuvor in dem nahe gelegenen Secondhand-Shop "Volunteers of America Thrift Store" gestohlen, der direkt neben dem Parkplatz des Supermarkt-Riesen Giant Eagle liegt, auf dem der willkürliche Angriff stattfand.

Wenige Minuten später konnte sie von der Polizei mit den blutigen Klingen gefasst und festgenommen werden.