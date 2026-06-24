Nach Coming-out: Teenagerin suspendiert und von Abschlussfeier ausgeschlossen - Schule muss zahlen

USA - Eigentlich sollte es längst keine große Sache mehr sein, das gleiche Geschlecht zu lieben - für manche Menschen ist es jedoch aus unerklärlichen Gründen weiterhin ein Problem. Auch einer Schule im US-Bundesstaat Tennessee passte diese Liebe offenbar nicht, denn eine Teenagerin wurde suspendiert, nachdem sie sich als lesbisch geoutet hatte.

Nachdem sich Morgan Armstrong (18) in den sozialen Medien als lesbisch geoutet hatte, durfte sie nicht mehr an ihrer Abschlussfeier teilnehmen. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Aufgrund dieser Entscheidung konnte Morgan Armstrong zudem nicht an ihrer Abschlussfeier teilnehmen.

Wie People nun berichtete, einigten sich die Schülerin und die "Tennessee Christian Preparatory School" darauf, dass der Teenagerin eine Entschädigung von rund 8800 Euro gezahlt wird, nachdem sie die Schule verklagt hatte.

Auslöser war ein Foto, das Morgan im vergangenen April in den sozialen Medien veröffentlicht hatte, auf dem sie ihre Freundin küsst.

Nur wenige Tage nach dem Veröffentlichen des Bildes wurde die damals 18-Jährige in das Büro des Schulleiters gerufen, wo sie suspendiert wurde.

Ihr wurde daraufhin nicht nur der Zutritt zum Schulgelände untersagt, sondern auch die Teilnahme an sämtlichen Schulveranstaltungen verweigert - einschließlich der Abschlussfeier am 10. Mai 2025.

Die Schule gab zwar an, ihr das Zeugnis per Post zu schicken, doch laut der Klageschrift wurde Morgan "explizit gedroht, ihren Bewerbungsprozess für das College zu sabotieren und ihr Zeugnis zurückzuhalten", falls es zu "Online-Verleumdungen" gegen die Schule oder beteiligte Personen komme.

Zudem behauptete die Bildungseinrichtung, dass der Post der damals 18-Jährigen "abfällige Bemerkungen" gegenüber Personen der Schule beinhaltet habe - Morgan bestritt dies. In der Klage wurde betont, dass eine Suspendierung aufgrund des Posts unverhältnismäßig gewesen sei.

Selbst wenn ein Verstoß gegen die Social-Media-Richtlinien der Schule vorgelegen hätte, wäre maximal eine eintägige Schulstrafe angemessen gewesen.