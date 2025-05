Nach jahrelanger Freundschaft müssen Müllfahrer und Junge emotional Abschied nehmen

Wie Noahs Mutter, Catherine Carrigan, gegenüber " People " verrät, sei ihr Sohn so von ihm und seinem Job begeistert, dass Noahs Vater gemeinsam mit dem Kleinen dem Müllauto durch die Nachbarschaft folgte und den Arbeitern bei ihrer täglichen Beschäftigung zuschaute.

Seine engste Verbindung besteht allerdings zu einem Müllfahrer, den er wöchentlich trifft und jedes Mal sehnsüchtig in Empfang nimmt.

Schon seit Noah fünf Jahre alt war, war er fasziniert von Müllautos und den Menschen, die hinter diesem Job stecken. Er hat eine Leidenschaft für alles, was damit zu tun hat, von Spielzeugen bis hin zu Klamotten.

Bei ihrer letzten Begegnung überreichte Noah dem Müllfahrer einen selbst geschriebenen Brief. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/holisticspark

Denn künftig wird der Mann aus dem Dienst auscheiden und somit nicht mehr an Noahs Zuhause vorbeifahren. So mussten die beiden voneinander Abschied nehmen und diesen wollte Noah ganz besonders gestalten.

Um seiner Bewunderung für den Müllfahrer Ausdruck zu verleihen, schrieb der Neunjährige ihm einen Brief, verpackte diesen in eine kleine Spielzeug-Mülltonne und überreichte sie ihm an seinem letzten Tag.

Dankbar nahm der Mann sein Geschenk entgegen und hielt noch einen letzten Plausch mit dem Jungen ab.

Auf TikTok ließ Noahs Mutter ihre Fans an der Verbindung der beiden teilhaben und erntete damit Tausende mitfühlender Kommentare und unzählige Likes.