Nach schwerem Unfall: 47-Jähriger haut einfach ab, lässt eigene Mutter (†77) zum Sterben zurück

Muskego (Wisconsin/USA) - Nachdem er mit seinem Auto in den Straßengraben gefahren war, flüchtete ein 47-Jähriger aus dem US -Bundesstaat Wisconsin von der Unfallstelle. Seine schwer verletzte Mutter (†77) ließ er zum Sterben zurück.

Als das Unglück geschah, saß die 77-Jährige auf dem Beifahrersitz. © Muskego Police Department

Fahrlässige Tötung, Fahrerflucht mit Todesfolge, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - es sind gravierende Vorwürfe, die von der Staatsanwaltschaft Waukesha County gegen Casey Yiannackopoulos erhoben werden. Der 47-Jährige soll im Vollrausch einen tödlichen Unfall verursacht haben, bei dem seine Mutter Kathleen (†77) starb. Darüber berichtet die Zeitung "The Freeman".

Nach allem, was bekannt ist, sollte der Sohn seine Mutter kurz nach 19 Uhr an ihrem Wohnhaus abholen. Doch Yiannackopoulos war wohl völlig berauscht. Wenige Meter entfernt raste er laut Polizei mit mindestens 80 km/h in den Straßengraben.

Mehrere Zeugen sagten aus, wie der Unfallverursacher aus dem Fahrzeug kletterte, daran rüttelte. Er soll unsicher auf den Beinen gewirkt haben und nach Alkohol gerochen haben. "Da ist meine Mutter drin – holt sie raus!", soll Casey Yiannackopoulos gerufen haben, er wolle "Hilfe holen". Dann sei er weggerannt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die 77-jährige Frau schon nicht mehr ansprechbar. Sie wurde sofort in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie eine Stunde später ihren schweren Verletzungen erlag.