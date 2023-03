Nackte Frau (35) bricht in Haus ein, schlägt mit Bratpfanne um sich: Hausbesitzer schießt ihr ins Bein

Austinville (USA) - Völlig durchgedreht! Eine komplett nackte Frau brach in ein Haus ein und schlug mit einer Bratpfanne wild um sich. Dann fiel ein Schuss.

Paula Michelle L. (35) soll in ein Haus eingedrungen sein und den Bewohner mit einer Pfanne attackiert haben. © Montage: edmond77/123rf, Facebook/Carroll County Sheriff's Office

Das teilte die Polizei von Carroll County am gestrigen Montag auf Facebook mit. Demnach ereignete sich der Bratpfannen-Angriff bereits am 26. Februar in der Stadt Austinville.

Bei der Angreiferin soll es sich um die 35-jährige Paula Michelle L. handeln. Sie kam mit einer leichten Schussverletzung ins Krankenhaus.

Zuvor soll sich die offenbar verwirrte Frau gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft haben. Wie die Polizei weiter erklärte, hörte der Hausbesitzer ein Geräusch in seinem Haus, woraufhin er in der Küche nach dem Rechten sehen wollte. Dort traf er dann die ihm völlig unbekannte Frau splitterfasernackt an.

Paula Michelle L. war hochaggressiv, hielt eine Bratpfanne in der Hand und begann sofort mit dem Küchengegenstand auf den Mann einzuprügeln. Wiederholt soll sie ihn auf den Kopf geschlagen haben.