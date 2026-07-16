Junge (5) flieht aus Horror-Haus: Dann finden ihn Autofahrer nackt auf der Straße

Pennsylvania (USA) - Am frühen Freitagmorgen sahen mehrere Autofahrer einen nackten, offenbar hilflosen Jungen (5) auf einer Straßenkreuzung im US -Bundesstaat Pennsylvania. Als die Ermittler das Elternhaus des Kindes aufsuchen wollten, fanden sie eine abscheuliche Szenerie vor.

Als die Passanten den Jungen (5) von der Kreuzung holten, trug er keine Kleidung. (Symbolbild) © 123RF/sonelly

Gegen 7.30 Uhr morgens klingelte bei den Beamten der Polizeistation Jonestown am 10. Juli das Telefon. Mehrere Autofahrer berichteten von einem Jungen ohne Kleidung, der orientierungslos auf einer Straßenkreuzung im Lebanon County umherirrte, heißt es in einem Bericht von "CBS News".

Noch bevor die Ordnungshüter die Straßenkreuzung erreichten, wurde der Fünfjährige von Passanten außer Gefahr gebracht. Zudem haben sie einen Krankenwagen gerufen, der den Jungen zur weiteren Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachte.

Genauere Details zu seinem aktuellen Gesundheitszustand sind nicht bekannt, jedoch schafften die Beamten es, das Haus zu identifizieren, aus dem der Junge mutmaßlich geflohen war.

"Im gesamten Haus wurden Zustände wie bei einem Messie beobachtet: Überall lag Müll herum, Hunderte Fliegen flogen durch das Haus, und aufgrund der Unordnung war die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt", heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung der Pennsylvania State Police.

Weiter heißt es, dass die Polizei drei Personen im Haus vorläufig wegen Gefährdung des Kindeswohls festnehmen konnte.