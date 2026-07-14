14.07.2026 16:42 Nach Horror-Flitterwochen: Sarah fällt in Japan ins Koma - jetzt meldet sie sich erstmals zu Wort

Für Sarah und Luke wurden die Flitterwochen zum Albtraum: Sie fiel während ihres Urlaubs in Japan ins Koma - nun hat sie sich erstmals zu Wort gemeldet!

Von Janina Rößler

Texas/USA - Für Sarah Danh (27) und ihren Ehemann Luke Gradl wurden die Flitterwochen zum Albtraum: Die angehende Krankenschwester fiel während ihres Urlaubs in Japan ins Koma. Wochen der Ungewissheit vergingen - doch nun hat sie sich erstmals selbst zu Wort gemeldet!

Nur einen Tag nach ihrer Ankunft in Japan musste Sarah Danh (27) ins Krankenhaus eingeliefert werden. © Screenshot/GoFundMe/Help Sarah Recover & Return Home Safely In einem Instagram-Beitrag wandte sie sich laut People an ihre Angehörigen und sprach erstmals über ihre schlimme Erfahrung. Demnach teilte sie mehrere Fotos aus dem Krankenhaus und schrieb: "Als Erstes, ich bin am Leben." Sarah gab zu, dass sie nicht einmal wusste, "wo sie anfangen soll", und dass es sehr emotional sei, ihre Geschichte noch einmal zu erzählen. "Ich werde niemals vollständig ausdrücken können, wie dankbar ich für die Liebe bin, die mich umgeben hat, während ich nicht selbst für mich sprechen konnte. (...) Danke an alle, die die Hoffnung für mich bewahrt und meiner Familie beigestanden haben, als wir sie am meisten brauchten", so die 27-Jährige. USA Mehrere Kinder erkranken an seltener Krebsart: Steckt ein Gift dahinter? Sie erklärte, dass sie sich bereits wenige Tage vor dem Abflug "nicht gut gefühlt" habe und sei überzeugt gewesen, es handle sich um Covid. Sie testete sich mehrfach - auch in der Notaufnahme -, doch alle Tests fielen negativ aus. Sarah bekam jedoch eine Infusion, bevor ihr geraten wurde: "Ruh dich aus, trink genug, nimm abwechselnd Tylenol und Ibuprofen gegen dein Fieber und hab Spaß in Japan."

Für Sarah Danh wurde die Japan-Reise zum Albtraum

Für Sarah Danh und ihren Ehemann Luke Gradl wurden die Flitterwochen zu einem reinen Albtraum. © Screenshot/GoFundMe/Help Sarah Recover & Return Home Safely Also trat sie ihre Reise Anfang April wie geplant an, doch Erinnerungen daran hat sie nicht: "Ich habe absolut keine Erinnerung an irgendetwas davon. Offenbar war ich durch das Erbrechen während des gesamten Fluges bereits so geschwächt, dass ich kaum laufen und kaum durch die Passkontrolle kommen konnte." Kaum in Japan angekommen, verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand dramatisch. Bereits einen Tag später musste sie ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zunächst litt sie an Gelbsucht, Erbrechen, Fieber und Gliederschmerzen - schließlich diagnostizierten die Ärzte auch akutes Leberversagen. USA Tödliche Verwechslung: ICE-Beamte erschießen jungen Familienvater (†26) Wenig später erlitt sie zudem einen Schlaganfall und fiel ins Koma. Kurz darauf wurde ein Rücktransport in ihre Heimat, den US-Bundesstaat Texas, organisiert. Doch sie erlitt schwere Hirnschäden. Die Ärzte warnten ihre Familie zunächst, dass Sarah möglicherweise nie wieder aufwachen oder ihre normalen Fähigkeiten zurückerlangen würde.

Sarahs Gesundheitszustand verbesserte sich