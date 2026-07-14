Nach Horror-Flitterwochen: Sarah fällt in Japan ins Koma - jetzt meldet sie sich erstmals zu Wort
Texas/USA - Für Sarah Danh (27) und ihren Ehemann Luke Gradl wurden die Flitterwochen zum Albtraum: Die angehende Krankenschwester fiel während ihres Urlaubs in Japan ins Koma. Wochen der Ungewissheit vergingen - doch nun hat sie sich erstmals selbst zu Wort gemeldet!
In einem Instagram-Beitrag wandte sie sich laut People an ihre Angehörigen und sprach erstmals über ihre schlimme Erfahrung.
Demnach teilte sie mehrere Fotos aus dem Krankenhaus und schrieb: "Als Erstes, ich bin am Leben." Sarah gab zu, dass sie nicht einmal wusste, "wo sie anfangen soll", und dass es sehr emotional sei, ihre Geschichte noch einmal zu erzählen.
"Ich werde niemals vollständig ausdrücken können, wie dankbar ich für die Liebe bin, die mich umgeben hat, während ich nicht selbst für mich sprechen konnte. (...) Danke an alle, die die Hoffnung für mich bewahrt und meiner Familie beigestanden haben, als wir sie am meisten brauchten", so die 27-Jährige.
Sie erklärte, dass sie sich bereits wenige Tage vor dem Abflug "nicht gut gefühlt" habe und sei überzeugt gewesen, es handle sich um Covid.
Sie testete sich mehrfach - auch in der Notaufnahme -, doch alle Tests fielen negativ aus. Sarah bekam jedoch eine Infusion, bevor ihr geraten wurde: "Ruh dich aus, trink genug, nimm abwechselnd Tylenol und Ibuprofen gegen dein Fieber und hab Spaß in Japan."
Für Sarah Danh wurde die Japan-Reise zum Albtraum
Also trat sie ihre Reise Anfang April wie geplant an, doch Erinnerungen daran hat sie nicht: "Ich habe absolut keine Erinnerung an irgendetwas davon. Offenbar war ich durch das Erbrechen während des gesamten Fluges bereits so geschwächt, dass ich kaum laufen und kaum durch die Passkontrolle kommen konnte."
Kaum in Japan angekommen, verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand dramatisch. Bereits einen Tag später musste sie ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Zunächst litt sie an Gelbsucht, Erbrechen, Fieber und Gliederschmerzen - schließlich diagnostizierten die Ärzte auch akutes Leberversagen.
Wenig später erlitt sie zudem einen Schlaganfall und fiel ins Koma. Kurz darauf wurde ein Rücktransport in ihre Heimat, den US-Bundesstaat Texas, organisiert.
Doch sie erlitt schwere Hirnschäden. Die Ärzte warnten ihre Familie zunächst, dass Sarah möglicherweise nie wieder aufwachen oder ihre normalen Fähigkeiten zurückerlangen würde.
Sarahs Gesundheitszustand verbesserte sich
Doch dann kam die glückliche Wende: Sarah wachte auf, konnte von den lebenserhaltenden Maschinen getrennt werden, selbstständig atmen und mit Unterstützung sogar wieder laufen!
"Es fühlt sich ehrlich gesagt so an, als wäre ich von den Toten zurückgekehrt", erklärte sie. Mitte Mai wurde die 27-Jährige in ein Rehabilitations- und Forschungskrankenhaus zur weiteren Genesung verlegt.
Sarah fügte hinzu: "Ich erhole mich weiterhin jeden einzelnen Tag. Ich habe inzwischen mehr Spezialisten, als ich zählen kann, und mache weiterhin eine neurologische Rehabilitation."
"Diese Erfahrung hat mich verändert. Sie hat mir gezeigt, wie unglaublich zerbrechlich das Leben ist. Sie hat mir gezeigt, dass der morgige Tag niemals garantiert ist. Sie hat mich gelehrt, lauter zu lieben, schneller zu vergeben und die gewöhnlichen Momente wertzuschätzen, die wir so oft als selbstverständlich ansehen. Und vor allem ... sie hat mir gezeigt, dass Wunder tatsächlich geschehen."
Titelfoto: Montage: Screenshot/GoFundMe/Help Sarah Recover & Return Home Safely