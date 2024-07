Neonazi sollte als Nikolaus Kinder vergiften: "Mordkult"-Anführer vor Gericht!

New York City (USA) - Ein vermeintlicher Anführer der weißen, rassistischen Neonazi-Gruppierung "Maniac Murder Cult" (auf Deutsch: Wahnsinniger Mordkult) muss sich vor einem Bundesgericht in New York City ( USA ) verantworten.

Anklage gegen den 21-jährigen Michail C. vor dem Bundesgericht in Brookylyn. (Archivbild) © Mark Lennihan/AP/dpa

Das teilte das US-Justizministerium am gestrigen Dienstag (Ortszeit) mit. Der georgische Staatsbürger Michail C. (21), auch bekannt als "Mishka", "Michael", "Commander Butcher" oder "Butcher", ist in vier Punkten angeklagt. Es geht um Aufforderungen zu Hassverbrechen und Massengewalttaten in New York City.

Er soll andere rekrutiert haben, um Brandstiftungen, Bombenanschläge und andere Gewalttaten durchzuführen. Ziel seien ethnische Minderheiten und etwa die jüdische Gemeinde gewesen.

Laut Gerichtsdokumenten wurde der 21-Jährige nach einem Fahndungsaufruf von Interpol verhaftet. Michail C. rekrutierte zuvor unwissentlich einen verdeckten Mitarbeiter des FBI für den Kult.

Ab November 2023 soll er den FBI-Ermittler aufgefordert haben, Gewaltverbrechen zu begehen. Sein Plan sah vor, dass sich der vermeintliche Rekrut als Nikolaus verkleidet und in der Silvesternacht mit Gift versetzte Süßigkeiten an Minderheiten und Kinder in jüdischen Schulen in Brooklyn verteilt.