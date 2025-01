Trump als Präsident vereidigt, aber das Netz lacht über seine Frau!

Melania Trump (54) stand ihrem Ehemann, Donald Trump (78), im gewagten Outfit zur Seite. © Saul Loeb/Pool AFP/AP/dpa

Kaum stand die First Lady an der Seite ihres Mannes, fingen X, Instagram und Co. an, sich über ihren Look lustig zu machen.

Der dunkelblaue Mantel, kombiniert mit einem riesigen Hut, schwarzen Handschuhen und blauen Wildlederpumps - das gewagte Outfit zieht einiges an spöttischen Reaktionen nach sich.

Schnell war klar: Melania hat sich unfreiwillig zum ersten Meme der zweiten Präsidentschaft ihres Mannes entwickelt! Viele weitere werden, wie man Trump kennt, sicher folgen ...