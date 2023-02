Neuester Kardashian-Trend: "Vaginal-Gummibärchen" ernten Kritik

Auch auf der Website, wo die Vaginal-Gummibärchen zu kaufen sind, steht, dass sie "Frische und Geruch" unterstützen. © Screenshot/lemmelive.com

Fünf Jahre lang ist Kourtney Kardashian Barker schon auf der Mission, perfekte Wellness-Gummibärchen zu kreieren. So lautet es zumindest auf der Website ihrer Firma Lemme.

Vor fünf Tagen verkündete sie auf Instagram: "Gib deiner Vagina eine süße Leckerei (und verwandle sie in eine süße Leckerei)", heißt es dabei in dem Post. "Du weißt ja, was man sagt... du bist, was du isst."

Angeblich sollen Vitamin C und das "klinisch getestete" Probiotika "SNZ 1969" zusammen die Vaginal-Flora beeinflussen und "Frische und Geschmack" unterstützen.

Es ist unklar, ob die Gummibärchen selbst, die 30 US-Dollar (28 Euro) pro 60 Stück kosten, klinisch getestet wurden.

In einem zweiten Posting auf ihrem privaten Kanal, behauptet die 43-Jährige, die Gummis wären für den Schaden, den "Stress, Ernährung, Seifen, Sex und sogar Antibiotika" in der Vagina anrichten können, entwickelt worden.

Diese Nahrungsergänzungsmittel, die in den Vereinigten Staaten nicht durch kontrollierte Studien Zulassung am Markt erhalten müssen, haben nun aber aus diversen Gründen heftige Kritik geerntet.