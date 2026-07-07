Junge für tot erklärt: Stunden später wird er lebend in Leichenhalle gefunden

Arizona (USA) - Partynacht mit Folgen: Während seine Eltern ausgelassen feierten, fiel ein Kleinkind in einen Pool. Im Krankenhaus wurde der Junge für tot erklärt, Stunden später fand man ihn lebend in einer Leichenhalle.

Vincent Fiordilino (18 Monate) kämpfte sich ins Leben zurück, nachdem er mehrere Minuten unter Wasser war. © GoFundMe/Yaleen Perez

Die Eltern des 18 Monate alten Vincent Fiordilino konsumierten während einer Super-Bowl-Party im Februar Gras. Ihren kleinen Jungen verloren sie dabei aus den Augen.

Verwandte des Jungen alarmierten panisch die Polizei, nachdem sie Vincent mit dem Gesicht nach unten im Wasser treiben sehen haben. Vergeblich versuchten sie, ihn wiederzubeleben.

Vincent wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, doch etwa eine Stunde nach dem Vorfall wurde der Kleine von einem Arzt für tot erklärt.

Laut Polizeiberichten, auf die sich AZ Family bezog, soll eine der Krankenschwestern allerdings noch darauf aufmerksam gemacht haben, dass der Junge noch Puls habe.

Der zuständige Arzt soll daraufhin arrogant entgegnet haben, dass er nicht umsonst Medizin studiert habe und man ihn einfach machen lassen solle. Er befahl, die lebenserhaltenden Maßnahmen einzustellen.