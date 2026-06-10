Plötzlich schlug der Hai zu: Marine-Mitarbeiter während Pause schwer verletzt

Panama City (Florida/USA) - Was als kurze Abkühlung in der Mittagspause begann, endete in einem dramatischen Überlebenskampf: Ein Mitarbeiter der US-Marine wurde bei einem Haiangriff schwer verletzt und schwebt seitdem in Lebensgefahr.

Der Haiangriff ereignete sich während der Mittagspause des Marine-Mitarbeiters. © Screenshot/X/tparon

Der Vorfall ereignete sich am Montagmittag nahe einer Marina auf dem Gelände der Naval Support Activity Panama City Basis im US-Bundesstaat Florida.

Wie People berichtet, wollte der Navy-Mitarbeiter sich während seiner Mittagspause im Wasser abkühlen – dann schlug der Hai zu.

Als Rettungskräfte eintrafen, bot sich ihnen ein schockierendes Bild: Der Mann war offenbar an beiden Armen schwer verletzt worden.

Er wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert, wo Ärzte um sein Leben kämpften. Sein Zustand wurde als sehr kritisch eingestuft.