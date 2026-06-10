Verdächtiger flüchtet durch Sumpf, dann wird er von "Deputy Al E Gator" gestoppt
Louisiana (USA) - Diese Verfolgungsjagd hätte sich wohl kein Drehbuchautor besser ausdenken können: Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer flieht vor der Polizei, springt von einer Autobahnbrücke in einen Sumpf, entkommt zunächst den Beamten – und wird schließlich von einem Alligator gestoppt.
Der bizarre Vorfall ereignete sich am Sonntag im US-Bundesstaat Louisiana, wie NBC berichtet.
Nach Angaben der Behörden war der 40-jährige Victor Rivas mit einem Toyota Supra auf der Interstate 10 unterwegs und fiel durch seine rücksichtslose Fahrweise auf.
Zuvor soll das Fahrzeug bereits gegen eine Betonbarriere geprallt sein und einen Reifenplatzer erlitten haben.
Als Einsatzkräfte den Wagen später stoppten, bemerkten sie bei dem Fahrer Anzeichen einer möglichen Alkoholisierung.
Während der laufenden Kontrolle ergriff Rivas plötzlich die Flucht und sprang von einem erhöhten Abschnitt der Autobahn in das darunterliegende Sumpfgebiet.
Die Fahndung lief weiter. Wenig später entdeckten Beamte den Mann entlang des Highways. Doch anstatt aufzugeben, ergriff der 40-Jährige erneut die Flucht und verschwand wieder.
Der Flüchtige wurde von einem Alligator gestoppt
Dort nahm die Verfolgungsjagd eine völlig unerwartete Wendung. Nach Angaben der Behörden traf Rivas mitten im Sumpf auf einen Alligator. Das Reptil griff den Flüchtigen an und verletzte ihn an beiden Armen.
Trotz der Bissverletzungen ließ sich der Mann zunächst nicht stoppen und setzte seine Flucht sogar noch fort.
Erst die Drohneneinheit der Sheriff-Behörde brachte die Verfolgungsjagd zum Ende. Mithilfe von Luftaufnahmen konnten die Einsatzkräfte den verletzten Mann im Sumpf lokalisieren.
Festgenommen wurde er schließlich beim Versuch, das Sumpfgebiet zu verlassen. Während die eigentliche Festnahme bereits ungewöhnlich genug war, sorgte vor allem die Reaktion der örtlichen Behörden für Aufsehen.
Polizei feiert den tierischen Fahndungshelfer
In einem Facebook-Beitrag erklärte das Sheriff-Büro von St. Charles Parish, der Alligator habe sich dem Fahndungsteam angeschlossen und versucht, den Verdächtigen davon zu überzeugen, dass Aufgeben die bessere Entscheidung sei. Der Mann habe jedoch anders entschieden.
Noch einen Schritt weiter gingen die Beamten mit mehreren veröffentlichten Fotomontagen. Darauf ist ein Alligator in Polizeiuniform zu sehen, der sogar eine Auszeichnung als "Deputy of the Year" – also "Hilfssheriff des Jahres" – erhält.
Besonders trocken fiel eine weitere Bemerkung der Behörde aus: Der Alligator sei bei dem Einsatz nicht verletzt worden und habe inzwischen wieder seinen "regulären Streifendienst im Sumpf" aufgenommen.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Facebook/St. Charles Parish Sheriff's Offices