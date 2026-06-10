Verdächtiger flüchtet durch Sumpf, dann wird er von "Deputy Al E Gator" gestoppt

Louisiana (USA) - Diese Verfolgungsjagd hätte sich wohl kein Drehbuchautor besser ausdenken können: Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer flieht vor der Polizei, springt von einer Autobahnbrücke in einen Sumpf, entkommt zunächst den Beamten – und wird schließlich von einem Alligator gestoppt.

Der Verdächtige versuchte, durch das Sumpfgebiet den Polizisten zu entkommen. © Screenshot/Facebook/St. Charles Parish Sheriff's Offices

Der bizarre Vorfall ereignete sich am Sonntag im US-Bundesstaat Louisiana, wie NBC berichtet.

Nach Angaben der Behörden war der 40-jährige Victor Rivas mit einem Toyota Supra auf der Interstate 10 unterwegs und fiel durch seine rücksichtslose Fahrweise auf.

Zuvor soll das Fahrzeug bereits gegen eine Betonbarriere geprallt sein und einen Reifenplatzer erlitten haben.

Als Einsatzkräfte den Wagen später stoppten, bemerkten sie bei dem Fahrer Anzeichen einer möglichen Alkoholisierung.

Während der laufenden Kontrolle ergriff Rivas plötzlich die Flucht und sprang von einem erhöhten Abschnitt der Autobahn in das darunterliegende Sumpfgebiet.

Die Fahndung lief weiter. Wenig später entdeckten Beamte den Mann entlang des Highways. Doch anstatt aufzugeben, ergriff der 40-Jährige erneut die Flucht und verschwand wieder.