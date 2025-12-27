Rätselhafter Fall: 19-Jährige verschwindet spurlos während Weihnachtsspaziergang

Texas (USA) - An Heiligabend verschwand eine 19-Jährige in Texas spurlos, als sie zu einem Spaziergang aufbrach.

Seit dem 24. Dezember wird Camila Mendoza Olmos (19) vermisst. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/ Bexar County Sheriff's Office

Wie der texanische Nachrichtensender KENS5 berichtet, wurde die 19-jährige Camila Mendoza Olmos zuletzt am Mittwochmorgen kurz vor 7 Uhr gesehen, als sie ihr Haus am Stadtrand von San Antonio verließ.

Ihre Mutter, Rosario Olmos, erzählte dem Sender, dass Camila jeden Morgen einen Spaziergang unternimmt - eine Routine, die ihr nun möglicherweise zum Verhängnis geworden sein könnte.

Besonders besorgniserregend sei, dass Camila ihr Handy und den Pass zurückließ.

"Ich rief auf ihrem Handy an, aber es lag ausgeschaltet auf dem Bett. Ich lud es auf und ging hinaus, um sie zu suchen. Ich dachte, ich würde sie wie sonst beim Spazierengehen finden und wir würden zusammen nach Hause kommen." Doch Camila tauchte nicht auf.

Auch ihr Vater und ihr Freund hatten nichts von ihr gehört, woraufhin sie offiziell als vermisst gemeldet wurde.