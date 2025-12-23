Triathletin verschwindet spurlos im Meer: Wurde sie Opfer eines Hai-Angriffs?
Monterey (Kalifornien/USA) - Schock am beliebten Lovers Point im US-Bundesstaat Kalifornien. Eine erfahrene Triathletin ist nach einem Schwimmtraining im offenen Meer verschwunden. Zeugen berichten von einer Hai-Sichtung zur selben Zeit.
Die 55-jährige Erica Fox war am Sonntagmittag mit einer Gruppe von Schwimmern im Wasser, wie NBC berichtet.
Die Sportlerin galt als extrem erfahren, war Mitgründerin einer lokalen Open-Water-Schwimmgruppe und kannte die Gewässer der Monterey Bay seit Jahrzehnten.
Während die Gruppe zurück zum Ufer schwamm, meldeten Augenzeugen vom Strand plötzlich heftige Wasserbewegungen.
Kurz darauf hieß es: Ein Hai sei in genau diesem Bereich gesichtet worden. Eine Person will sogar gesehen haben, wie ein Hai kurz aus dem Wasser auftauchte.
Erica kehrte nicht zum Ufer zurück. Sofort rückten Polizei, Feuerwehr und die US-Küstenwache aus. Mehr als 15 Stunden lang durchkämmten Einsatzkräfte ein Gebiet von über 80 Quadratkilometern.
Die Suche blieb erfolglos
Am Montagabend dann die bittere Entscheidung: Die Suche wurde ergebnislos eingestellt.
"Wir haben alles versucht", teilten die Behörden mit. Ermittler prüfen weiterhin alle Hinweise, doch konkrete Spuren gibt es bislang nicht.
Der Vater von Erica zeigte sich tief erschüttert. "Ich bin wie betäubt. Es kam völlig aus dem Nichts", sagte er gegenüber NBC.
Seine Tochter habe das Schwimmen geliebt, es sei ihr Leben gewesen. "Sie war ein wunderbarer Mensch."
Nach dem Vorfall wurden mehrere Strände rund um den Lovers Point vorsorglich gesperrt. In der sonst so beliebten Küstenregion herrschen Fassungslosigkeit und Angst. Ob Erica Fox tatsächlich Opfer eines Hais wurde, ist offiziell noch nicht bestätigt.
Titelfoto: Montage: IMAGO / Depositphotos, JOSEPH PREZIOSO / AFP