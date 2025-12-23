Triathletin verschwindet spurlos im Meer: Wurde sie Opfer eines Hai-Angriffs?

Monterey (Kalifornien/USA) - Schock am beliebten Lovers Point im US-Bundesstaat Kalifornien. Eine erfahrene Triathletin ist nach einem Schwimmtraining im offenen Meer verschwunden. Zeugen berichten von einer Hai-Sichtung zur selben Zeit.

Der tragische Vorfall ereignete sich am beliebten Lovers Point. © IMAGO / Depositphotos

Die 55-jährige Erica Fox war am Sonntagmittag mit einer Gruppe von Schwimmern im Wasser, wie NBC berichtet.

Die Sportlerin galt als extrem erfahren, war Mitgründerin einer lokalen Open-Water-Schwimmgruppe und kannte die Gewässer der Monterey Bay seit Jahrzehnten.

Während die Gruppe zurück zum Ufer schwamm, meldeten Augenzeugen vom Strand plötzlich heftige Wasserbewegungen.

Kurz darauf hieß es: Ein Hai sei in genau diesem Bereich gesichtet worden. Eine Person will sogar gesehen haben, wie ein Hai kurz aus dem Wasser auftauchte.

Erica kehrte nicht zum Ufer zurück. Sofort rückten Polizei, Feuerwehr und die US-Küstenwache aus. Mehr als 15 Stunden lang durchkämmten Einsatzkräfte ein Gebiet von über 80 Quadratkilometern.