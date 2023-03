Schlimme Vorwürfe: Wurde einer Trans-Frau von Flughafen-Mitarbeiterin in die Hoden geschlagen?

New York (USA) - Harte Anschuldigungen gegen die Verkehrssicherheitsbehörde (TSA) des John F. Kennedy Flughafens in New York: Eine TSA-Mitarbeiterin soll am Samstag einer Trans-Frau in die Genitalien geschlagen und sie angeschrien haben.

Mara habe sich nach dem Vorfall "gedemütigt gefühlt" und konnte "eine Stunde lang nicht aufhören zu weinen", weil sie solche Schmerzen hatte. © Bildmontage/Screenshots: Twitter/massofclay, Twitter/MrAndyNgo

Das berichtete die britische Zeitung "Daily Mail".

Auf ihrem Twitter-Account veröffentlichte Mara am Samstag ein Foto, das sie selbst weinend auf der Toilette des Flughafens zeigt.

Dazu schrieb sie: "Hallo, also ein TSA-Mitarbeiter am JFK-Flughafen hat mir in die Genitalien geschlagen, mich angeschrien, weil ich einen Penis habe (?) und mich vor allen gedemütigt, nachdem ich ihr gesagt hatte, sie solle bitte aufhören".

Doch damit nicht genug: Dieselbe Mitarbeiterin soll ihr anschließend bis auf die Damen-Toilette gefolgt sein. Mara, die sich zu diesem Zeitpunkt weinend in eine Toilettenkabine zurückgezogen hatte, schrieb, wie die Flughafenmitarbeiterin mit einer Kollegin über sie sprach.

"[Die TSA-Agentin] folgte mir in die Frauentoilette und fing an, mit einer Kollegin über mich zu sprechen, während ich in einer Kabine schluchzte", twitterte die Trans-Frau und bat öffentlich um Rat.

"Weiß jemand was ich tun kann?"