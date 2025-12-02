Schlimmster Albtraum: Mutter verliert ihre drei Kinder bei Brand

USA - Die Vorweihnachtszeit, die eigentlich voller Freude sein sollte, wurde für eine dreifache Mutter zum schlimmsten Albtraum: Ihre drei Kinder starben bei einem Brand.

V.l.n.r.: Alena Ellen (†7), Connor Liam (†9) und Rylee Levi (†10). Sie starben bei einem verheerenden Brand. © gofundme/Ashley Kailing

Jourdan Feasby verbrachte mit ihren Kindern Rylee Levi (†10), Connor Liam (†9) und Alena Ellen (†7) einen ausgelassenen Thanksgiving-Morgen, so Mirror. Einige Stunden später brachte sie die drei zu deren Vater - da ahnte Jourdan noch nicht, dass das der letzte gemeinsame Moment war.

Die Polizei von Kenosha in Wisconsin (USA) wurde noch am selben Tag über einen großen Wohnungsbrand, in der sich die Kinder befanden, informiert. Obwohl die Feuerwehr schnell anrückte und die Flammen löschte, kam für die Kleinen jede Hilfe zu spät.

Die beiden Jungen starben noch vor Ort, Alena wurde mit einem Hubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht - dort konnte sie jedoch nicht mehr gerettet werden.

Der Vater habe eine Rauchvergiftung erlitten. Inwiefern er seinen Schützlingen probierte zu helfen oder nicht, ist nicht bekannt. Auch zur Brandursache laufen derzeit noch die Ermittlungen.