Schlimmster Albtraum: Mutter verliert ihre drei Kinder bei Brand
USA - Die Vorweihnachtszeit, die eigentlich voller Freude sein sollte, wurde für eine dreifache Mutter zum schlimmsten Albtraum: Ihre drei Kinder starben bei einem Brand.
Jourdan Feasby verbrachte mit ihren Kindern Rylee Levi (†10), Connor Liam (†9) und Alena Ellen (†7) einen ausgelassenen Thanksgiving-Morgen, so Mirror. Einige Stunden später brachte sie die drei zu deren Vater - da ahnte Jourdan noch nicht, dass das der letzte gemeinsame Moment war.
Die Polizei von Kenosha in Wisconsin (USA) wurde noch am selben Tag über einen großen Wohnungsbrand, in der sich die Kinder befanden, informiert. Obwohl die Feuerwehr schnell anrückte und die Flammen löschte, kam für die Kleinen jede Hilfe zu spät.
Die beiden Jungen starben noch vor Ort, Alena wurde mit einem Hubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht - dort konnte sie jedoch nicht mehr gerettet werden.
Der Vater habe eine Rauchvergiftung erlitten. Inwiefern er seinen Schützlingen probierte zu helfen oder nicht, ist nicht bekannt. Auch zur Brandursache laufen derzeit noch die Ermittlungen.
"Ich fühle mich so allein", erklärte die Dreifach-Mama
"Es kommt mir immer noch unwirklich vor. Ich kann es einfach nicht fassen, dass das jetzt meine Realität ist", sagte die verzweifelte Mutter. "Ich fühle mich so allein, nachdem ich meine ganze Welt hatte und nun nichts mehr da ist."
Der Appell von Jourdan Feasby an die Menschen: "Umarmt eure Kinder und genießt die Weihnachtszeit."
Bei gofundme werden die Kinder als fröhlich, liebevoll und voller Persönlichkeit beschrieben. Sie werden von allen, die sie kannten, sehr geliebt, hieß es. Auf der Spendenseite sollen nun Gelder für die Beerdigung der verstorbenen Kinder gesammelt werden.
