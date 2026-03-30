Künstliche Intelligenz ist schuld: Angela saß fünf Monate unschuldig hinter Gittern

USA - Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Tennessee saß mehrere Monate lang im Gefängnis - zu Unrecht! Eine KI hatte sie fälschlicherweise für die Täterin in einem Betrugsfall gehalten.

Angela Lipps (50) saß mehr als fünf Monate lang unschuldig im Gefängnis. © Screenshot/GoFundMe/Innocent Grandmother Jailed 6 months by AI error

Unglaublich, aber wahr: Angela Lipps (50) wurde zunächst im vergangenen Juli in ihrem Zuhause festgenommen. Die Anschuldigung: Sie ist die Verdächtige eines Betrugsfalls in einem Bundesstaat, den sie jedoch noch nie in ihrem Leben besucht hatte! Eine Gesichtserkennungstechnologie hatte Lipps als mögliche Verdächtige identifiziert.

Wie die New York Post berichtete, saß die 50-Jährige drei Monate lang in Haft, bis sie von ihrer Heimat in Tennessee über 1600 Kilometer nach North Dakota gebracht wurde, wo die Straftat stattgefunden haben soll.

Dort angekommen, leitete die Polizei weitere Ermittlungen unabhängig von der KI ein, um Lipps als Verdächtige zu bestätigen. In einem aktuellen GoFundMe-Beitrag erklärte Lipps, dass ihre Verlegung "das erste Mal war, dass ich jemals in einem Flugzeug saß" - und zugleich das erste Mal, dass sie North Dakota betrat.

Vor Ort bekam sie schließlich einen Anwalt, der ihr helfen konnte. Zu diesem Zeitpunkt fühlte sie sich bereits "verängstigt, erschöpft und gedemütigt", doch ein Ende war noch lange nicht in Sicht.

Ihr Anwalt konnte letztlich anhand von Bankunterlagen nachweisen, dass sich Lipps während des Tatzeitraums in Tennessee aufgehalten hatte und somit unschuldig ist.